Рейтинг@Mail.ru
В Пензе загорелся жилой дом, один человек погиб
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 11.04.2026
В Пензе загорелся жилой дом, один человек погиб

В Пензе мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в пятницу вечером в пятиэтажном доме на улице Островского в Пензе, еще десять человек были спасены, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«

"Десятого апреля 2026 года в 21.39 поступило сообщение о пожаре на улице Островского. Полностью выгорела квартира площадью 30 квадратных метров на втором этаже пятиэтажки, обгорели входные двери трех квартир, электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке. В сгоревшей квартире обнаружен погибшим 65-летний мужчина", - написало ведомство в своем канале на платформе MAX.

Как уточнили спасатели, в результате ЧП также пострадала 25-летняя женщина. Десять человек, в том числе четыре ребенка, были спасены. Кроме того, 12 жильцов эвакуированы.
В ГУ МЧС добавили, что для тушения привлекались семь единиц техники и 23 спасателя. Причина пожара пока не установлена, проводится проверка.
ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала