В Пензе загорелся жилой дом, один человек погиб

САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в пятницу вечером в пятиэтажном доме на улице Островского в Пензе, еще десять человек были спасены, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Десятого апреля 2026 года в 21.39 поступило сообщение о пожаре на улице Островского. Полностью выгорела квартира площадью 30 квадратных метров на втором этаже пятиэтажки, обгорели входные двери трех квартир, электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке. В сгоревшей квартире обнаружен погибшим 65-летний мужчина", - написало ведомство в своем канале на платформе MAX .

Как уточнили спасатели, в результате ЧП также пострадала 25-летняя женщина. Десять человек, в том числе четыре ребенка, были спасены. Кроме того, 12 жильцов эвакуированы.