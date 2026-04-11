В России сокращается численность пчел

Пчелы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области. Архивное фото

Пчелы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Тенденция к снижению численности пчелиных популяций наблюдается в России в последние десятилетия, вызывая опасения в научном сообществе и среди практикующих пчеловодов, сообщили РИА Новости в Федеральном научном центре пчеловодства.

"Проблема сокращения численности пчелиных семей в Российской Федерации представляет собой актуальный вопрос, требующий детального анализа и комплексного подхода к исследованию… В последние десятилетия наблюдается тревожная тенденция к снижению численности пчелиных популяций, что вызывает серьезные опасения в научном сообществе и среди практикующих пчеловодов", - говорится в ответе научного центра на запрос РИА Новости.

Процесс обусловлен множеством факторов. В контексте Российской Федерации особое внимание следует уделить климатическим изменениям, которые приводят к аномальным погодным условиям, негативно влияющим на выживаемость пчел. Еще одним важным фактором является интенсивное использование агрохимикатов, особенно гербицидов и инсектицидов 1 и 2 класса опасности, которые оказывают токсическое воздействие на пчелиные семьи, подчеркнули в научном центре.