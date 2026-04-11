Патриарх Кирилл начал пасхальное ночное богослужение
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
23:59 11.04.2026 (обновлено: 00:04 12.04.2026)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - 11.04.2026
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христово – в 2026 году отмечают 12 апреля. Верующие стараются встретить его в храме.
Пасхальное ночное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом - и первыми узнали о его Воскресении.
Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя – так и сейчас открывают двери храма.
После крестного хода служат утреню (особенным, пасхальным чином), затем - Божественную литургию, во время которой по традиции Евангелие читают на множестве языков. А с утра для тех, кто не смог прийти ночью, во многих храмах снова служится литургия, во время которой поются особенные, пасхальные песнопения.
Пасхальное торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - в первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13-18 апреля в 2026 году). На Светлой неделе в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.
