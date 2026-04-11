Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Тысячи человек собрались в столичном храме Христа Спасителя в ожидании ночного пасхального патриаршего богослужения, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи человек собрались в храме Христа Спасителя в Москве в ожидании ночного пасхального богослужения, которое, как ожидается, проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. У храма дежурят экстренные службы, территория оцеплена.
Главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христово – в 2026 году отмечают 12 апреля. Верующие стараются встретить его в храме.
Храм Христа Спасителя – главный и самый большой храм РПЦ, вмещает до 10 тысяч человек.
В пасхальную ночь (с субботы на воскресенье) в храмах совершают крестный ход, затем, особенным, пасхальным чином - утреню, и затем - Божественную литургию, во время которой по традиции Евангелие читают на множестве языков. А с утра для тех, кто не смог прийти ночью, во многих храмах снова служится литургия, во время которой поются особенные, пасхальные песнопения. Как правило, эти богослужения проходят при большом стечении народа.
Пасхальное торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13-18 апреля в 2026 году) - в этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом.