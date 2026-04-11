Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

В пасхальную ночь (с субботы на воскресенье) в храмах совершают крестный ход, затем, особенным, пасхальным чином - утреню, и затем - Божественную литургию, во время которой по традиции Евангелие читают на множестве языков. А с утра для тех, кто не смог прийти ночью, во многих храмах снова служится литургия, во время которой поются особенные, пасхальные песнопения. Как правило, эти богослужения проходят при большом стечении народа.