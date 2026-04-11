Подсчитано, во сколько россиянам обойдется семейный стол на Пасху
09:15 11.04.2026
Подсчитано, во сколько россиянам обойдется семейный стол на Пасху

РИА Новости: семейный стол на Пасху обойдётся россиянам почти в тысячу рублей

Пасхальная еда. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Росстата за февраль.
Так, общая средняя стоимость праздничных блюд составила 971,97 рубля. Это кулич с изюмом и глазурью, творожная пасха с изюмом и дюжина яиц.
Дешевле всего оказались яйца: согласно февральским данным Росстата, двенадцать штук обойдутся в среднем в 123,1 рубля.
При расчете стоимости кулича агентство использовало рецепт, согласно которому для приготовления требуется 600 граммов муки, 250 миллилитров молока, 3 яйца, 170 граммов сахара, 150 граммов изюма, 120 граммов сливочного масла, 7 граммов дрожжей, ванильный сахар и щепотка соли. Яичный белок и 120 граммов сахарной пудры понадобятся для глазури. Стоимость дрожжей, ванильного сахара и изюма бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку Росстат не отслеживает данные по ним.
В результате стоимость кулича составила 364,9 рубля. Самыми дорогими его ингридиентами стали сливочное масло (139 рублей), изюм (64,5 рубля), мука (33,7 рубля), сахарная пудра (33,6 рубля) и яйца (30,8 рубля).
Для расчета стоимости творожной пасхи был взят рецепт, согласно которому требуется полкило творога, 120 граммов сливочного масла, 150 миллилитров жирных сливок, 120 граммов сахара, чайная ложка ванильного сахара и 80 граммов изюма. В результате цена пасхи составила 483,9 рубля. Дороже всего обойдутся творог (240 рублей), сливочное масло (139 рублей), сливки (55,5 рубля) и изюм (34,4 рубля).
