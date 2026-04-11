Подсчитано, во сколько россиянам обойдется семейный стол на Пасху

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Росстата за февраль.

Так, общая средняя стоимость праздничных блюд составила 971,97 рубля. Это кулич с изюмом и глазурью, творожная пасха с изюмом и дюжина яиц.

Дешевле всего оказались яйца: согласно февральским данным Росстата , двенадцать штук обойдутся в среднем в 123,1 рубля.

При расчете стоимости кулича агентство использовало рецепт, согласно которому для приготовления требуется 600 граммов муки, 250 миллилитров молока, 3 яйца, 170 граммов сахара, 150 граммов изюма, 120 граммов сливочного масла, 7 граммов дрожжей, ванильный сахар и щепотка соли. Яичный белок и 120 граммов сахарной пудры понадобятся для глазури. Стоимость дрожжей, ванильного сахара и изюма бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку Росстат не отслеживает данные по ним.

В результате стоимость кулича составила 364,9 рубля. Самыми дорогими его ингридиентами стали сливочное масло (139 рублей), изюм (64,5 рубля), мука (33,7 рубля), сахарная пудра (33,6 рубля) и яйца (30,8 рубля).