Рейтинг@Mail.ru
Жители Харьковской области готовятся к Пасхе, несмотря на обстрелы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 11.04.2026
Жители Харьковской области готовятся к Пасхе, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в харьковской области
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. В освобождённой РФ части Харьковской области идёт раздача куличей, несмотря на постоянные обстрелы, а люди приходят помолится в храм, ранее атакованный дроном ВСУ, рассказали РИА Новости местные жители.
"Мы встречаем праздник с приготовлением куличей для нашего мирного населения. Стараемся, готовим... Жители довольны нашими пасочками, благодарят нас. Примерно у нас получилось где-то полторы тысячи", — рассказала заведующая пекарней Купянского района Валентина.
Она добавила, что уже несколько партий куличей отправили в труднодоступные сёла, чтобы и там у людей был праздник. Вместе с корреспондентом РИА Новости сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области также доставили куличи пенсионерам района. Из-за обстрелов ВСУ неизвестно, смогут ли местные жители посетить пасхальное богослужение. Один из местных храмов пострадал от прилёта украинского дрона.
"После прилета разворотило крышу, иконка разбилась, окна повыбитые вставляли не раз. Целенаправленно в храм попадать, я не знаю, каким это надо быть...", — сообщил сотрудник ВГА и чтец храма Владислав.
Он отметил, что батюшка приезжает на богослужения редко из-за тяжёлой обстановки, но на Пасху постарается отслужить.
"Хотелось бы пожелать защитникам стойкости, тем, кто несет боевые дежурства — крепости духа, не падать духом. Победа будет за нами", — резюмировал Владислав.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала