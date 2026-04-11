Жители Харьковской области готовятся к Пасхе, несмотря на обстрелы

БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. В освобождённой РФ части Харьковской области идёт раздача куличей, несмотря на постоянные обстрелы, а люди приходят помолится в храм, ранее атакованный дроном ВСУ, рассказали РИА Новости местные жители.

"Мы встречаем праздник с приготовлением куличей для нашего мирного населения. Стараемся, готовим... Жители довольны нашими пасочками, благодарят нас. Примерно у нас получилось где-то полторы тысячи", — рассказала заведующая пекарней Купянского района Валентина.

Она добавила, что уже несколько партий куличей отправили в труднодоступные сёла, чтобы и там у людей был праздник. Вместе с корреспондентом РИА Новости сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области также доставили куличи пенсионерам района. Из-за обстрелов ВСУ неизвестно, смогут ли местные жители посетить пасхальное богослужение. Один из местных храмов пострадал от прилёта украинского дрона.

"После прилета разворотило крышу, иконка разбилась, окна повыбитые вставляли не раз. Целенаправленно в храм попадать, я не знаю, каким это надо быть...", — сообщил сотрудник ВГА и чтец храма Владислав.

Он отметил, что батюшка приезжает на богослужения редко из-за тяжёлой обстановки, но на Пасху постарается отслужить.