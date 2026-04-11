Священник рассказал, как подготовиться к крестному ходу на Пасху

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Для подготовки к крестному ходу можно выучить короткое песнопение, также желательно принять участие в самом богослужении, частью которого и является крестный ход, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"К крестному ходу, если человек будет принимать участие в нем впервые, можно подготовиться, выучив короткое песнопение: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити". Это песнопение на ночной пасхальной службе будут петь от выхода крестного хода из алтаря до его окончания у врат храма. Также желательно принять участие в самом пасхальном Богослужении, частью которого крестный ход является, а также причаститься", - сказал отец Максим Козлов.

Он напомнил, что крестные ходы будут совершать в храмах не только в пасхальную ночь, но и во все дни Светлой недели (13-18 апреля в 2026 году).

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой.