Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, какую еду можно освящать перед Пасхой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
06:34 11.04.2026
Священник рассказал, какую еду можно освящать перед Пасхой

Протоиерей Козлов: перед Пасхой освящают куличи и яйца, но можно и другую еду

Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Великую субботу до ночного пасхального богослужения в храмах освящают куличи и яйца, но можно принести и любую другую еду, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
"Днем после литургии в Великую субботу (в этом году 11 апреля) и, как правило, до начала вечернего богослужения, в храмах духовенство совершает освящение еды, которую можно будет употреблять по окончании поста. Традиционно к этой еде относятся куличи, яйца, паски на творожной основе – то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду", - сказал отец Максим Козлов.
В период Великого поста (считая со Страстной неделей) священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный (монашеский) устав – Типикон – предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником.
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Священник рассказал, что делать, если нарушил пост
30 марта, 03:24
 
РелигияРелигияИерусалимРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала