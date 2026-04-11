Священник рассказал, какую еду можно освящать перед Пасхой

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Великую субботу до ночного пасхального богослужения в храмах освящают куличи и яйца, но можно принести и любую другую еду, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

"Днем после литургии в Великую субботу (в этом году 11 апреля) и, как правило, до начала вечернего богослужения, в храмах духовенство совершает освящение еды, которую можно будет употреблять по окончании поста. Традиционно к этой еде относятся куличи, яйца, паски на творожной основе – то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду", - сказал отец Максим Козлов.