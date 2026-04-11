МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер лишится своего поста в мае из-за неизбежного провала его Лейбористской партии на местных выборах, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
Он добавил, что образ Стармера дополнительно портит скандал с молодыми людьми с Украины, которые скоро предстанут перед судом по обвинению в поджоге его дома. По оценке собеседника, неудобным для премьера будет вопрос о том, кто эти украинцы, а также вопрос о его связях с ними.
"То есть (Стармера ждет - ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира", - подчеркнул Гэллоуэй.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая 2025 года. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона, СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду. В рамках дела были задержаны пять человек. Троим из них - гражданам Украины и гражданину Румынии украинского происхождения - уже предъявлены обвинения. Четвертый был отпущен под залог в июне прошлого года, пятого отпустили после задержания в январе 2026 года. Как ожидаются, суд рассмотрит дело обвиняемых в конце апреля.
