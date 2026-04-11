МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер лишится своего поста в мае из-за неизбежного провала его Лейбористской партии на местных выборах, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

"То есть (Стармера ждет - ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира", - подчеркнул Гэллоуэй.