Стармер уйдет в отставку в мае из-за провала на выборах, заявил политик - РИА Новости, 11.04.2026
01:25 11.04.2026
Стармер уйдет в отставку в мае из-за провала на выборах, заявил политик

Гэллоуэй: Стармер уйдет в отставку в мае из-за провала лейбористов на выборах

© REUTERS / Brook MitchellКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© REUTERS / Brook Mitchell
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер лишится своего поста в мае из-за неизбежного провала его Лейбористской партии на местных выборах, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
В мае в Британии состоятся выборы в местные органы власти, а также выборы в региональные парламенты в Шотландии и Уэльсе.
"Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут ещё хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера", - сказал Гэллоуэй РИА Новости на полях прошедшего Московского экономического форума.
Он добавил, что образ Стармера дополнительно портит скандал с молодыми людьми с Украины, которые скоро предстанут перед судом по обвинению в поджоге его дома. По оценке собеседника, неудобным для премьера будет вопрос о том, кто эти украинцы, а также вопрос о его связях с ними.
"То есть (Стармера ждет - ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира", - подчеркнул Гэллоуэй.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая 2025 года. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона, СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду. В рамках дела были задержаны пять человек. Троим из них - гражданам Украины и гражданину Румынии украинского происхождения - уже предъявлены обвинения. Четвертый был отпущен под залог в июне прошлого года, пятого отпустили после задержания в январе 2026 года. Как ожидаются, суд рассмотрит дело обвиняемых в конце апреля.
