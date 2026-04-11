В Будапеште завершился митинг сторонников Орбана

22:43 11.04.2026
В Будапеште завершился митинг сторонников Виктора Орбана

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Многочисленный митинг сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершился в Будапеште, политик выступил на последнем предвыборном мероприятии с получасовой речью, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Орбана вечером в субботу собрались на последнем предвыборном митинге в его поддержку у Рыбацкого бастиона Будайской крепости в Будапеште. На мероприятии выступили глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр транспорта и строительства Янош Лазар, последним к собравшимся вышел Орбан, его встретили долгим скандированием: "Виктор! Виктор! Виктор!".
Речь, которая длилась более получаса, политик завершил под одобрительный свист и аплодисменты своих сторонников, многие из которых размахивали флагами Венгрии и зажженными факелами.
Митинг, начавшийся у памятника Святому Иштвану в 19.00 (20.00 мск), завершился в 20.30 (21.30 мск).
Парламентские выборы состоятся в Венгрии 12 апреля. По их итогам определится, останется ли у власти партия премьер-министра Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность, или к власти придет партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане.
