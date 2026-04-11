БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Иностранное вмешательство в венгерские выборы было беспрецедентным, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может "позвонить бабушке" без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В марте власти Венгрии опубликовали просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков. Вскоре портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки телефонных разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где говорилось, что он якобы действовал в интересах Москвы внутри ЕС, помогая добиваться исключения отдельных лиц, банков и компаний из санкционных списков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии "воспаленная фантазия".
"Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба. Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба", - сказал Орбан, выступая на последнем перед выборами митинге в Будапеште.
Орбан заявил, что "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в ЕС Москве, поскольку все министры на заседаниях в ЕС пользуются смартфонами, а это означает, что их легко прослушать.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.