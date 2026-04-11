Орбан заявил о беспрецедентном вмешательстве в венгерские выборы

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Иностранное вмешательство в венгерские выборы было беспрецедентным, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может "позвонить бабушке" без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в ЕС Москве, поскольку все министры на заседаниях в ЕС пользуются смартфонами, а это означает, что их легко прослушать.