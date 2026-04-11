В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В аэропортах Геленджика и Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодар – с 09.00 до 23.00 мск.
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
10 апреля, 09:03