Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 11.04.2026
23:54 11.04.2026 (обновлено: 23:58 11.04.2026)
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставил Благодатный огонь в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве на ночное пасхальное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передаёт корреспондент РИА Новости.
Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым).
Фонд Андрея Первозванного доставил Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково - 3" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". А затем огонь по традиции повезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.
Во Внуково огонь передали также представителям ряда епархий Русской православной церкви. Кроме того, он будет оперативно доставлен в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте Фонда Андрея Первозванного, который с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь в столицу России.
