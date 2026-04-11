Благодатный огонь было важно доставить в Москву, заявил Баканов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Благодатный огонь было важно доставить в Москву, несмотря на непростую обстановку на Ближнем Востоке, его ждут миллионы россиян, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию , мы делаем это уже второй раз и благодарим Русскую Православную Церковь за оказанное доверие. Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан нашей страны к празднику Светлой Пасхи. Благодарю экипаж за проделанную профессиональную работу", - приводит слова Баканова пресс-служба госкорпорации.

В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет его в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы.

Как рассказали в "Роскосмосе", в 2026 году продолжится ещё одна пасхальная традиция - Патриарх Кирилл выйдет на связь с российским экипажем Международной космической станции и обменяется с космонавтами поздравлениями.