Благодатный огонь было важно доставить в Москву, заявил Баканов - РИА Новости, 11.04.2026
23:01 11.04.2026
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Благодатный огонь было важно доставить в Москву, несмотря на непростую обстановку на Ближнем Востоке, его ждут миллионы россиян, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу доставила Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву на самолете "Роскосмоса" Ту-204-100, который носит имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании.
"Для госкорпорации большая честь доставить Благодатный огонь в Россию, мы делаем это уже второй раз и благодарим Русскую Православную Церковь за оказанное доверие. Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан нашей страны к празднику Светлой Пасхи. Благодарю экипаж за проделанную профессиональную работу", - приводит слова Баканова пресс-служба госкорпорации.
В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет его в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы.
Как рассказали в "Роскосмосе", в 2026 году продолжится ещё одна пасхальная традиция - Патриарх Кирилл выйдет на связь с российским экипажем Международной космической станции и обменяется с космонавтами поздравлениями.
В этом году Пасха совпадает с Днём космонавтики, напомнили в госкорпорации.
