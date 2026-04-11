Благодатный огонь доставили в Москву

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме, прилетела в аэропорт Внуково-3, сообщили РИА Новости в ФАП.
Огонь по традиции привезут в кафедральный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Его также передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.
По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.