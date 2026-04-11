14:25 11.04.2026 (обновлено: 14:51 11.04.2026)
Ожидание Благодатного огня продлилось около пяти минут

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. От входа патриарха Иерусалимского Феофила в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - до появления Благодатного огня прошло около пяти минут - с 14.08 до 14.13 мск, сообщили РИА Новости в делегации Фонда Андрея Первозванного в храме.
Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. Вначале в храме проходят молитвенные процессии, Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают, патриарх Иерусалимский снимает торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня, – и только затем патриарх входит в Кувуклию, в храме гасится свет и начинается напряженное ожидание чуда.
После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь к празднику Воскресения Христова в Москву, в храм Христа Спасителя.
РелигияИерусалимМоскваФонд Андрея ПервозванногоПасхаРелигиозные праздники
 
 
