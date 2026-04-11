Ожидание Благодатного огня продлилось около пяти минут

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. От входа патриарха Иерусалимского Феофила в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - до появления Благодатного огня прошло около пяти минут - с 14.08 до 14.13 мск, сообщили РИА Новости в делегации Фонда Андрея Первозванного в храме.