Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
14:16 11.04.2026 (обновлено: 16:08 11.04.2026)

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в делегации Фонда Андрея Первозванного.
От входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию до появления Благодатного огня прошло около пяти минут: с 14:08 до 14:13 мск.
Делегация ФАП, прилетевшая в Израиль в Страстную пятницу, получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию к Пасхе.
Ее возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). В состав также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву во Внуково в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение.
Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но его передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
 
