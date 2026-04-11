МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили РИА Новости в делегации Фонда Андрея Первозванного.

От входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию до появления Благодатного огня прошло около пяти минут: с 14:08 до 14:13 мск.

Делегация ФАП, прилетевшая в Израиль в Страстную пятницу, получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию к Пасхе.

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву во Внуково в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение.

Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но его передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.