ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости. Американская НПО Chemonics International, которая, предположительно, вывозит детей с Украины, разместила контракт на транспортировку сотен человек по Украине и за ее пределы, выяснило РИА Новости, изучив данные британских госзакупок.

В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости о разоблачении сети по поставке детей с Украины Великобританию педофилам из высших эшелонов британской власти, которая, по его словам, работает под крышей СБУ. По данным Прозорова, одной из организаций, вовлеченных в эту деятельность, является НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID

Словакию, Румынию и Молдавию. Как следует из контрактов по госзакупкам, которые изучил корреспондент РИА Новости, британское подразделение НПО, Chemonics UK, 18 марта разместило контракт на предоставление "экстренных транспортных услуг" для "возможной эвакуации сотрудников проекта компании". Количество перевозимых человек оценивается в 150-350, маршруты перевозок проходят как по Украине, так и ведут в Польшу

"Поставщик экстренных транспортных услуг должен предложить услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных по Украине... Выбор маршрута будет зависеть от ситуации с безопасностью или ограничений на транспортную доступность", — говорится в описании контракта.

От поставщика требуется координация с местными властями в случае такой необходимости. Контракт покрывает период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

В марте Chemonics разместила еще ряд тендеров, связанных с Украиной. При этом ранее компания в британских госзакупах для нужд Киева не участвовала. Контракты касаются поставок нескольких машин, медицинского оборудования, ремонта противорадиационного укрытия, а также поставок модульной котельной и модульного укрытия.

Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Как выяснил корреспондент РИА Новости, формально компания оперирует фондом Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) в интересах британского МИД. Фонд описывается как "многосторонняя донорская программа" Украины и "семи ее ближайших международных партнеров": Канады Швейцарии и Великобритании. Фонд "реализует проекты в прифронтовых районах и сообществах, пострадавших от войны, а также на национальном уровне".

РИА Новости обнаружило, что фонд PFRU занимается не только поставками оборудования на Украину. На странице фонда в LinkedIn размещены объявления о вакансиях – как административных, так и "полевых". Онлайн ссылки на эти вакансии ведут на украинский сайт rabota.ua. В описаниях вакансий говорится, что соискатели "полевых" должностей должны, в частности, проводить мероприятия в рамках проекта "дети, пострадавшие от войны", выезжать на места для мониторинга и координации проекта, координировать действия с партнерами PFRU, участвующими в деятельности по "возвращению и реинтеграции украинских детей".

Деятельность Chemonics в Великобритании, Германии Франции курирует Chemonics Europe. Глава Chemonics Europe — Луиза Куай (Louise Quy). По данным сайта Endole, Куай родилась в 1978 году, проживает в Великобритании. На странице LinkedIn Куай часто анонсирует мероприятия Chemonics, а также пишет о фонде PFRU.