В Великом Новгороде в рамках ежегодной акции запустили самодельные ракеты

Молодежная акция "Стартует ракета", посвященная Дню космонавтики, прошла в Веряжском парке. Ее открыл мэр города Александр Розбаум. Юные новгородцы продемонстрировали самодельные модели ракет и даже запустили некоторые из них в воздух. Одни сделали летательный аппарат из коробок, другие - из сантехнических труб и прочих материалов.

Главным событием стал конкурс ракет, который проводится в двух номинациях: "Высота полета" (участвуют гидропневморакеты) и "Внешний вид изделия" (оценивается внешний вид любых самодельных ракет). Возрастных ограничений для участников нет. Кроме того, работали творческие и спортивные площадки, где желающие могли поучаствовать в играх и мастер-классах.