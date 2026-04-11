В Великом Новгороде в рамках ежегодной акции запустили самодельные ракеты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Самодельные ракеты в рамках ежегодной акции "Стартует ракета" запустили представители молодежи в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Молодежная акция "Стартует ракета", посвященная Дню космонавтики, прошла в Веряжском парке. Ее открыл мэр города Александр Розбаум. Юные новгородцы продемонстрировали самодельные модели ракет и даже запустили некоторые из них в воздух. Одни сделали летательный аппарат из коробок, другие - из сантехнических труб и прочих материалов.
Главным событием стал конкурс ракет, который проводится в двух номинациях: "Высота полета" (участвуют гидропневморакеты) и "Внешний вид изделия" (оценивается внешний вид любых самодельных ракет). Возрастных ограничений для участников нет. Кроме того, работали творческие и спортивные площадки, где желающие могли поучаствовать в играх и мастер-классах.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.