Завершен монтаж декоративных элементов храма Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Завершен монтаж декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ноябре 2025 года заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя.

"К празднику Светлой Пасхи завершили монтаж отреставрированных декоративных элементов крестов главного купола и четырёх звонниц храма Христа Спасителя", - написал Собянин в канале на платформе Мах.