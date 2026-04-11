Завершен монтаж декоративных элементов храма Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Завершен монтаж декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В ноябре 2025 года заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя.
"К празднику Светлой Пасхи завершили монтаж отреставрированных декоративных элементов крестов главного купола и четырёх звонниц храма Христа Спасителя", - написал Собянин в канале на платформе Мах.
Мэр отметил, что было демонтировано порядка 500 элементов, а к крестам поднимались с помощью усиленных лесов с клиновым соединением элементов. Покрытие главного купола не разбирали, чтобы не подвергнуть опасности расписанный фресками свод.
