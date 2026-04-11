В Москве мошенники обманули пенсионера под предлогом замены счетчиков - РИА Новости, 11.04.2026
16:20 11.04.2026
В Москве мошенники обманули пенсионера под предлогом замены счетчиков

В Москве пенсионера обманули на 30,7 млн руб под предлогом замены счетчиков

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники под предлогом замены счетчиков обманули пенсионера на 30,7 миллиона рублей в Москве, он семь раз встречался с курьерами аферистов и передавал им деньги, сообщили в столичной прокуратуре.
"Звонок представителя компании по замене счетчиков не вызвал у 65-летнего пенсионера подозрений, мужчина договорился о дате визита специалиста, после чего назвал поступивший в смс код", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, мужчина тут же прервал разговор, однако сразу же ему начали поступать сообщения о якобы взломе его кабинета в госуслугах и номером телефона для обратной связи.
Пенсионер позвонил по номеру из смс, где ему ответила лжесотрудница Роскомнадзора и сообщила, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение деньгами и имуществом, добавив, что у него дома будет проведен обыск с целью поиска незадекларированных денег.
В прокуратуре добавили, что по указанию звонившей пенсионер вышел из дома, взяв с собой бумагу и ручку, и сел в машину, после чего с ним поочередно связывались лжесиловики и сотрудники госорганов.
"По их указанию мужчина записал голосовое обязательство о неразглашении, купил новый мобильный телефон и сим-карту, куда установил приложения для общения по видеосвязи", - отмечается в сообщении.
По указанию "кураторов" пенсионер снял деньги со счетов и передал их курьерам, называя кодовое слово и получая от них якобы финансовые документы.
"Так за семь встреч пострадавший передал более 30,7 миллиона рублей. Когда звонившие перестали выходить, пенсионер понял, что его обманули", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
