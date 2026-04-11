На севере Москвы два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два транспортных средства столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 08.45 на СВХ в районе Зеленоградской улицы, 19, произошло столкновение 2 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП погибли два человека.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, столкнулись "Газель" и легковой автомобиль.
Госавтоинспекция Москвы в своем канале в МАХ сообщила, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" наехал на стоящий из-за технической неисправности автомобиль "Ягуар". В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались.