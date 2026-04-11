Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 11.04.2026 (обновлено: 10:13 11.04.2026)
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два транспортных средства столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"По предварительным данным, сегодня около 08.45 на СВХ в районе Зеленоградской улицы, 19, произошло столкновение 2 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП погибли два человека.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, столкнулись "Газель" и легковой автомобиль.
Госавтоинспекция Москвы в своем канале в МАХ сообщила, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" наехал на стоящий из-за технической неисправности автомобиль "Ягуар". В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались.
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала