На севере Москвы два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два транспортных средства столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

« "По предварительным данным, сегодня около 08.45 на СВХ в районе Зеленоградской улицы, 19, произошло столкновение 2 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП погибли два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, столкнулись "Газель" и легковой автомобиль.