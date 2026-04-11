В России набирают обороты мошеннические схемы с QR-кодами - РИА Новости, 11.04.2026
01:33 11.04.2026
В России набирают обороты мошеннические схемы с QR-кодами

РИА Новости: в России набирают обороты мошеннические схемы с QR-кодами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У мошенников теперь не столь удачно получается реализовывать телефонные схемы обмана россиян из-за усиления антифрод-контроля, поэтому они активнее используют другие способы хищения средств, в том числе аферы с QR-кодами, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Уже 18% россиян заявили, что за последний год сталкивались с попытками мошенничества с использованием QR-кодов: обмануть пытались либо их самих, либо родственников и друзей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 11%", - выяснили аналитики, опросив 2,5 тысячи россиян.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Мошенники шлют сообщения под предлогом перерасчета коммунальных платежей
Вчера, 01:57
Наиболее массовым каналом распространения оказались якобы бумажные квитанции якобы за коммунальные услуги или штрафы: 44% опрошенных сообщили, что находили в почтовом ящике фейковые платежные документы.
Еще 31% сталкивались с подобными схемами по электронной почте - чаще всего это были письма с "уведомлениями" якобы от налоговых органов или служб судебных приставов, а четверть отметили, что получали QR-коды через мессенджеры или социальные сети, как правило, под видом срочных начислений или уведомлений о задолженности.
При этом 12% участников опроса признались, что сами или их близкие хотя бы раз переходили по таким QR-кодам и пытались оплатить "начисление" - в 46% случаев пользователи заподозрили неладное уже на этапе ввода данных банковской карты или после перехода на подозрительный сайт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками
9 апреля, 04:53
Еще 34% поняли, что столкнулись с мошенничеством, когда заметили несоответствия в деталях платежа. Например, незнакомого получателя или некорректную сумму, а оставшиеся 20% осознали факт обмана только после списания средств или обращения в банк, выяснили аналитики.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко считает, что основной причиной роста популярности QR-схем стало усиление антифрод-контроля со стороны банков - если раньше злоумышленники могли эффективно действовать через телефонные звонки, то теперь банки все чаще фиксируют подозрительную активность клиентов.
"Что касается QR-кодов, то схемы, связанные с ними обычно не предполагают телефонных звонков и переводы не идентифицируются как подозрительные, при этом такие фейковые платежные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично, что идет на руку мошенникам", - отмечает Романенко.
Для снижения рисков она рекомендует проверять источник начислений и не оплачивать квитанции, происхождение которых вызывает сомнения, - лучше лишний раз самостоятельно зайти в приложение государственных услуг и все перепроверить.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Мошенники начали запугивать пенсионеров "отменой выплат пенсии"
9 апреля, 02:48
 
