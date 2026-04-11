Молдавия пытается сделать из Приднестровья источник дохода, считает эксперт
11:59 11.04.2026
Молдавия пытается сделать из Приднестровья источник дохода, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются сделать из Приднестровья источник доходов, средство решения своих экономических проблем, заявил доцент кафедры истории приднестровского госуниверситета Вячеслав Содоль.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
"Нынешнее руководство Молдовы старается вновь, как в прошлом, превратить Приднестровье в источник дохода. После объединения МАСССР и Бессарабии в 1940 году и после войны Приднестровье использовалось как существенный донор в рамках молдавской республики во всех сферах: в общественной, экономической и политической жизни", - сказал Содоль в эфире местного телеканала ТСВ.
"В этот краткий период, когда мы были вместе в составе Молдавской ССР, те материальные ресурсы, которые здесь, в Приднестровье, были созданы использовались в интересах всей советской Молдавии. Особенно крупные предприятия союзного значения, которые здесь были созданы в результате индустриализации имели настолько большое значение, что позволили потом вытягивать экономику всей правобережной части на протяжении нескольких десятилетий, по сути, восстановить экономику в кратчайшие сроки", - отметил историк.
По его словам, примерно то же самое можно наблюдать и сейчас.
"Что мы видим. Во-первых, желание Кишинева разрушить экономику, во-вторых, обложить налогами, в-третьих, ухудшить уровень жизни приднестровцев для решения уже политических целей", - подчеркнул Содоль.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
