Молдавия пытается сделать из Приднестровья источник дохода, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются сделать из Приднестровья источник доходов, средство решения своих экономических проблем, заявил доцент кафедры истории приднестровского госуниверситета Вячеслав Содоль.

Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии , не исключено введение НДС до 20%.

"Нынешнее руководство Молдовы старается вновь, как в прошлом, превратить Приднестровье в источник дохода. После объединения МАСССР и Бессарабии в 1940 году и после войны Приднестровье использовалось как существенный донор в рамках молдавской республики во всех сферах: в общественной, экономической и политической жизни", - сказал Содоль в эфире местного телеканала ТСВ.

"В этот краткий период, когда мы были вместе в составе Молдавской ССР, те материальные ресурсы, которые здесь, в Приднестровье, были созданы использовались в интересах всей советской Молдавии. Особенно крупные предприятия союзного значения, которые здесь были созданы в результате индустриализации имели настолько большое значение, что позволили потом вытягивать экономику всей правобережной части на протяжении нескольких десятилетий, по сути, восстановить экономику в кратчайшие сроки", - отметил историк.

По его словам, примерно то же самое можно наблюдать и сейчас.

"Что мы видим. Во-первых, желание Кишинева разрушить экономику, во-вторых, обложить налогами, в-третьих, ухудшить уровень жизни приднестровцев для решения уже политических целей", - подчеркнул Содоль.