МИД: быстро восполнить объемы сырья, выпавшие с мировых рынков, невозможно

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Невозможно в текущих условиях быстро восполнить объемы сырья, "выпавшие" с мировых рынков из-за военных действий вокруг Ормузского пролива, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Помимо этого, регион является крупным центром производства азотных удобрений, в первую очередь - карбамида (30% мировых поставок) и аммиака (более 20%), а также источником незаменимой для производства удобрений серы (44% мировых запасов)", - отметил Логвинов.