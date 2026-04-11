МИД: быстро восполнить объемы сырья, выпавшие с мировых рынков, невозможно
05:54 11.04.2026
МИД: быстро восполнить объемы сырья, выпавшие с мировых рынков, невозможно

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Невозможно в текущих условиях быстро восполнить объемы сырья, "выпавшие" с мировых рынков из-за военных действий вокруг Ормузского пролива, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Очевидно, что быстро восполнить объемы сырья, "выпавшие" с мировых рынков в результате военных действий вокруг Ормузского пролива, в текущих условиях невозможно", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он подчеркнул, что на долю Персидского залива приходится треть мировой добычи сырой нефти и пятая часть мировых запасов природного газа.
"Помимо этого, регион является крупным центром производства азотных удобрений, в первую очередь - карбамида (30% мировых поставок) и аммиака (более 20%), а также источником незаменимой для производства удобрений серы (44% мировых запасов)", - отметил Логвинов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
