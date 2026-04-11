Обстановка возле храма Гроба Господня в Иерусалиме перед чудом схождения Благодатного огня

В Иерусалиме в Великую Субботу усилили меры безопасности

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр - РИА Новости. Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Немногочисленные группы паломников собираются у Старого города в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Полиция пока не начала пускать паломников в Старый город.

Организованная группа журналистов в эти минуты собралась у Яффских ворот.

Ожидается, что количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу будет существенно меньше, чем годом ранее. Это связано с тем, что иностранные авиакомпании еще не возобновили рейсы в Израиль после объявленного на этой неделе перемирия с Ираном

Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Многочисленные силы полиции и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей.

Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии.

Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.

Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос . Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи.