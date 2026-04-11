Мединский рассказал о сложностях согласования обмена пленными с Украиной

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обмен пленными между Россией и Украиной согласовывался долго и тяжело, Минобороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали огромную работу, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Огромную работу проделали сотрудники МО, ФСБ и уполномоченная Татьяна Москалькова", - написал помощник президента в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вместе с бойцами наконец были возвращены последние семь жителей Курской области, которых насильно удерживали в качестве заложников.
"Светлый праздник наши встретят на родной земле", - подчеркнул Мединский.