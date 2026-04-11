Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 11.04.2026
Мединский рассказал о сложностях согласования обмена пленными с Украиной

Мединский: МО, ФСБ и Москалькова проделали огромную работу по обмену пленными

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обмен пленными между Россией и Украиной согласовывался долго и тяжело, Минобороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали огромную работу, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее в Минобороны сообщили, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175. Мединский отметил, что обмен согласовывался долго и тяжело.
"Огромную работу проделали сотрудники МО, ФСБ и уполномоченная Татьяна Москалькова", - написал помощник президента в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вместе с бойцами наконец были возвращены последние семь жителей Курской области, которых насильно удерживали в качестве заложников.
"Светлый праздник наши встретят на родной земле", - подчеркнул Мединский.
РоссияКурская областьУкраинаВладимир МединскийТатьяна МоскальковаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала