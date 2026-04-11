В Брянской области электричка столкнулась с легковым автомобилем

БРЯНСК, 11 апр – РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем в Брянской области, в результате ДТП есть пострадавший, сообщило ГУ МЧС региона.

Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, травмы в ДТП получил водитель автомобиля, который ехал один, скорая помощь доставила его в больницу. По данным ведомства, в пригородном поезде предварительно никто не пострадал.