В Брянской области электричка столкнулась с легковым автомобилем

БРЯНСК, 11 апр – РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем в Брянской области, в результате ДТП есть пострадавший, сообщило ГУ МЧС региона.
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС … поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда по адресу: Почепский район, на регулируемом ж/д переезде, вблизи населенного пункта Козорезовка. Личный состав пожарно-спасательного подразделения ГПС области деблокировали пострадавшего из легкого автомобиля", - сообщило ведомство в своем канале на платформе MAX.
Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, травмы в ДТП получил водитель автомобиля, который ехал один, скорая помощь доставила его в больницу. По данным ведомства, в пригородном поезде предварительно никто не пострадал.