Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 11.04.2026 (обновлено: 16:35 11.04.2026)
В Брянской области электричка столкнулась с легковым автомобилем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 11 апр – РИА Новости. Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем в Брянской области, в результате ДТП есть пострадавший, сообщило ГУ МЧС региона.
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС … поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда по адресу: Почепский район, на регулируемом ж/д переезде, вблизи населенного пункта Козорезовка. Личный состав пожарно-спасательного подразделения ГПС области деблокировали пострадавшего из легкого автомобиля", - сообщило ведомство в своем канале на платформе MAX.
Как рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, травмы в ДТП получил водитель автомобиля, который ехал один, скорая помощь доставила его в больницу. По данным ведомства, в пригородном поезде предварительно никто не пострадал.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ПроисшествияБрянская областьПочепский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала