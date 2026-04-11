В Лондоне полиция задержала почти сто активистов Palestine Action

ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании на акции почти сотни пропалестинских активистов из запрещенного движения Palestine Action.

Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.