В Лондоне полиция задержала почти сто активистов Palestine Action

ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании на акции почти сотни пропалестинских активистов из запрещенного движения Palestine Action.
Ранее сотни сторонников движения собрались на Трафальгарской площади в центре Лондона с плакатами в поддержку движения. В прошлом году в ходе подобных акций полиция задерживала сотни человек, в том числе подростков и пенсионеров.
23 декабря 2025, 15:13
"Была зафиксирована группа людей, сидящих с плакатами в поддержку Palestine Action… По состоянию на 14.50 (16.50 мск) полицейские произвели 92 ареста за поддержку запрещенной организации. Возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет. Полицейские продолжают производить задержания", - говорится в сообщениях Скотленд-Ярд в соцсети X.
В марте полиция Лондона заявила, что продолжит задерживать активистов, выступающих в поддержку Palestine Action, несмотря на то, что суд признал запрет движения незаконным. Отмечается, что процесс апелляции может занять несколько месяцев, а в обязанности полиции входит обеспечение соблюдения текущих законов. В феврале Высокий суд Англии и Уэльса признал необоснованным решение властей причислить группу к террористическим организациям.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу "Акротири" на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.