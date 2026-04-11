ЦАХАЛ заявила, что поразила 200 объектов "Хезболлы" в Ливане за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении 200 объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане за 24 часа.
В публикации добавляется, что израильская армия продолжает атаковать пусковые установки движения.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США движение "Хезболлах" в Ливане приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.