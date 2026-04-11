В Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из украинского плена

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Последние семь курян, возвращенные из украинского плена, прибыли в Курск, их разместили в ПВР, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Губернатор отметил, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечат всеми необходимыми вещами. Уточняется, что сейчас с вернувшимися работают медики и сотрудники ПВР.