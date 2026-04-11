23:36 11.04.2026 (обновлено: 23:37 11.04.2026)
В Курск прибыли последние семь россиян, возвращенные из украинского плена

© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Последние семь курян, возвращенные из украинского плена, прибыли в Курск, их разместили в ПВР, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор отметил, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечат всеми необходимыми вещами. Уточняется, что сейчас с вернувшимися работают медики и сотрудники ПВР.
"Возвращение людей - большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди - последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья - их в реестре остаётся 381 человек", - добавил глава региона.
Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу.
