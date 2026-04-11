Куличи отправили бойцам накануне Пасхи из Саратовской области

САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Куличи, стройматериалы, запчасти, предметы гигиены и личные посылки отправили бойцам на запорожском направлении в преддверии Пасхи из Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Новую партию гуманитарного груза передали нашим бойцам на запорожском направлении. В преддверии светлой Пасхи Христовой саратовские волонтеры собрали для военнослужащих особые посылки, куда положили традиционное праздничное угощение - куличи. В саратовские полки доставили все необходимое, о чем просили бойцы", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.