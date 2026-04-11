Пасхальные куличи на передовые позиции российским бойцам доставляют БПЛА

ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие 67-й дивизии группировки войск "Запад" доставляют пасхальные куличи своим боевым товарищам из 25-й армии на передовые позиции с помощью роботов-курьеров и БПЛА, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Язва".

"Это нашим же товарищам такой подарок, можно сказать, душевный какой-то, тепло душевное. На данный момент что упаковали, все будет отвозиться нашим БПЛАшникам, которые будут отрабатывать по передовой, скидывать по позициям эти подарки нашим боевым товарищам", - рассказал "Язва".

Заместитель командира полка по тылу с позывным "Обзор" отметил, что подразделение делает это все для того, чтобы бойцы на передовых позициях почувствовали тепло дома и атмосферу Пасхи.

"Мы выпекаем паски, красим яйца, чтобы каждый мог из бойцов даже в условиях, сопряженных с риском для жизни, прикоснуться к чему-то такому святому. Ведь на самом деле это праздник семейный, чтобы какая-то частичка семейного тепла дошла до каждого бойца, поэтому все это выпекается, складывается вместе в такие пакеты и доставляется бойцам уже на линию боевого соприкосновения", - рассказал "Обзор".

Он уточнил, что доставка пасхальных куличей идёт на передовые позиции при помощи наземных роботизированных комплексов и БПЛА.