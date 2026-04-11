Рейтинг@Mail.ru
Пасхальные куличи на передовые позиции российским бойцам доставляют БПЛА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 11.04.2026
Пасхальные куличи на передовые позиции российским бойцам доставляют БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие 67-й дивизии группировки войск "Запад" доставляют пасхальные куличи своим боевым товарищам из 25-й армии на передовые позиции с помощью роботов-курьеров и БПЛА, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Язва".
"Это нашим же товарищам такой подарок, можно сказать, душевный какой-то, тепло душевное. На данный момент что упаковали, все будет отвозиться нашим БПЛАшникам, которые будут отрабатывать по передовой, скидывать по позициям эти подарки нашим боевым товарищам", - рассказал "Язва".
Заместитель командира полка по тылу с позывным "Обзор" отметил, что подразделение делает это все для того, чтобы бойцы на передовых позициях почувствовали тепло дома и атмосферу Пасхи.
"Мы выпекаем паски, красим яйца, чтобы каждый мог из бойцов даже в условиях, сопряженных с риском для жизни, прикоснуться к чему-то такому святому. Ведь на самом деле это праздник семейный, чтобы какая-то частичка семейного тепла дошла до каждого бойца, поэтому все это выпекается, складывается вместе в такие пакеты и доставляется бойцам уже на линию боевого соприкосновения", - рассказал "Обзор".
Он уточнил, что доставка пасхальных куличей идёт на передовые позиции при помощи наземных роботизированных комплексов и БПЛА.
"Используем и наземных роботов, и БПЛА для доставки", - пояснил боец.
Специальная военная операция на УкраинеПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала