В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее РИА Новости подсчитало, что семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей.

"Если у человека есть сто тысяч на кулич, то лучше купить сто куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом", - сказал представитель РПЦ интернет-изданию " Лента.ру ".