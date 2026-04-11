Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:02 11.04.2026
В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пасхальный кулич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее РИА Новости подсчитало, что семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей.
"Если у человека есть сто тысяч на кулич, то лучше купить сто куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом", - сказал представитель РПЦ интернет-изданию "Лента.ру".
Он отметил, что праздник Пасхи исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка.
Запись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В Румынии водитель разогналась до 180 км/ч, чтобы спасти подгорающие куличи
Вчера, 19:15
 
РелигияВахтанг КипшидзеРелигиозные праздникиРусская православная церковьКуличПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала