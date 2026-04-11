В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее РИА Новости подсчитало, что семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей.
Он отметил, что праздник Пасхи исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка.