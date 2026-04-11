Россиянам назвали среднюю цену набора ингредиентов для кулича

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"По данным ЕМИСС на февраль 2026 года (данные за март пока не опубликованы), средняя цена набора ингредиентов для кулича составила 296 рублей", - сказал Тренин.

По его словам, в этот набор входят 500 граммов пшеничной муки, 350 миллилитров молока, три яйца, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и по 50 граммов изюма и орехов.