Военные пекари испекли 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Военнослужащие роты материального обеспечения "Южной" группировки войск испекли около 1500 пасхальных куличей для подразделений, выполняющих задачи на передовой, сообщил РИА Новости в интервью командир роты с позывным "Беркут".

"В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов", — отметил он.

В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов.

"Когда бойцы оторваны от дома, и видно, что каждый из них хочет получить капельку, частичку любви, частичку внимания и каждый уповает на Господа, что Господь проявит свое милосердие, проявит свою заботу", — подчеркнул священнослужитель.