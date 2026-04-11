Специальная военная операция на Украине
 
05:01 11.04.2026
Военные пекари испекли 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Военнослужащие роты материального обеспечения "Южной" группировки войск испекли около 1500 пасхальных куличей для подразделений, выполняющих задачи на передовой, сообщил РИА Новости в интервью командир роты с позывным "Беркут".
"В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов", — отметил он.
Российские военнослужащие в харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Жители Харьковской области готовятся к Пасхе, несмотря на обстрелы
04:12
В освящении военной пекарни принял участие протоиерей Владимир Хворостов.
"Когда бойцы оторваны от дома, и видно, что каждый из них хочет получить капельку, частичку любви, частичку внимания и каждый уповает на Господа, что Господь проявит свое милосердие, проявит свою заботу", — подчеркнул священнослужитель.
Он добавил, что духовная поддержка особенно важна для военнослужащих, выполняющих задачи в сложных условиях.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Пасхальные куличи на передовые позиции российским бойцам доставляют БПЛА
02:15
 
