В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный кулич на Пасху

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кулич на Пасху должен содержать натуральные ингредиенты и иметь сухую верхушку без липкости и подмокших участков, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Качественный кулич должен содержать натуральные ингредиенты, в том числе яйца и сливочное масло. Внешний вид кулича должен соответствовать товарному образцу: верхушка должна быть сухой, поверхность - ровной, без липкости и подмокших участков", - рассказали в ведомстве.

В случае приготовления кулича в домашних условиях необходимо покупать муку однородного белого или светлого оттенка, без посторонних вкраплений и запахов. Для творога важны однородная нежная консистенция, белый цвет с легким кремовым оттенком и отсутствие посторонних запахов, отметили в ведомстве, указав на то, что продукты должны быть в фабричной упаковке.

"При малейших сомнениях в качестве продукта рекомендуется отказаться от его употребления и обратиться за разъяснениями к продавцу либо в территориальные органы Роспотребнадзора . Также напоминаем, что проверить молочную продукцию можно с помощью системы "Честный знак", - заключили в Роспотребнадзоре.