02:28 11.04.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный кулич на Пасху

Выпечка пасхальных куличей в пекарне
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кулич на Пасху должен содержать натуральные ингредиенты и иметь сухую верхушку без липкости и подмокших участков, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Качественный кулич должен содержать натуральные ингредиенты, в том числе яйца и сливочное масло. Внешний вид кулича должен соответствовать товарному образцу: верхушка должна быть сухой, поверхность - ровной, без липкости и подмокших участков", - рассказали в ведомстве.
Куличи - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Пасхальный кулич: самые вкусные рецепты, глазурь и украшение
Вчера, 16:46
В случае приготовления кулича в домашних условиях необходимо покупать муку однородного белого или светлого оттенка, без посторонних вкраплений и запахов. Для творога важны однородная нежная консистенция, белый цвет с легким кремовым оттенком и отсутствие посторонних запахов, отметили в ведомстве, указав на то, что продукты должны быть в фабричной упаковке.
"При малейших сомнениях в качестве продукта рекомендуется отказаться от его употребления и обратиться за разъяснениями к продавцу либо в территориальные органы Роспотребнадзора. Также напоминаем, что проверить молочную продукцию можно с помощью системы "Честный знак", - заключили в Роспотребнадзоре.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.
Свежеиспеченный кулич - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Врач рассказала, сколько пасхального кулича можно съедать в день
8 апреля, 01:34
 
