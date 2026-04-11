Куклачев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости рассказал, что чувствует себя прекрасно после перенесенного два года назад инфаркта.
«
"Чувствую себя прекрасно. У нас уникальные врачи. Я счастлив, что в нашей стране простой дежурный врач может сделать операции через маленькую дырочку (малоинвазивные методы хирургического вмешательства - ред.), которые во всем мире признают как уникальное явление", - сказал он.
Куклачев добавил, что разработал специальную систему дыхания, с помощью которой он смог нормализовать давление. "Я проверил ее, она работает безотказно", - отметил он.
Кроме того, легендарный артист цирка поблагодарил российских врачей за их профессионализм. "В России талантливые люди - и я счастлив, что родился и живу здесь, в этой стране. Тут мое сердце", - подчеркнул он.
В 2024 году Куклачев перенес обширный инфаркт. Ему стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" 12 апреля, его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщал его сын.