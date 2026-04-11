Кондратьев рассказал о развитии отрасли IT на Кубани

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экономика Кубани стала дифференцированной, более двух тысяч IT-предприятий появилось в крае, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Но тем не менее, если про экономику позволите, – сегодня она стала дифференцированной. Агропромышленный комплекс, промышленность, курорты, безусловно. И вот IT-отрасль, уже IT как отрасль. Её ещё не было четыре года назад, 2307 предприятий уже появилось", - сказал Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.