Кондратьев рассказал Путину об увеличении числа виноградников на Кубани

КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту России Владимиру Путину об увеличении в регионе числа виноградников на 6,5 тысяч.
"Закон (о виноградарстве и виноделии - ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. А это не просто посеять: это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным.
Губернатор добавил, что саженцы виноградных лоз - отечественные.
"Это наши, отечественные питомники", - отметил он.
