12:02 11.04.2026 (обновлено: 12:03 12.04.2026)
Россия всегда по-человечески помогает партнерам по МКС, заявил Баканов

Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия всегда по-человечески, в порядке доброй воли помогает партнерам по Международной космической станции, если у них происходят какие-либо нештатные ситуации, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Бывают случаи, когда какие-то технические сбои, сбои по здоровью у ребят, которые работают на орбите. Какая бы проблема ни была, в порядке доброй воли, просто по-человечески идем навстречу и помогаем", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
Он обратил внимание на то, что в 1960-е годы прошлого века в космосе соревновались только две страны - СССР и США. Но даже тогда победила целесообразность: оба государства поняли, что никто, кроме них самих, не может прийти им на помощь, если в космосе произойдет какая-либо авария. Так родилась программа "Союз-Аполлон" по стыковке советского и американского кораблей на орбите.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
