Эксперт призвала разработать правила регулирования движения в космосе

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Государствам для избежания конфликтов в космосе необходимо разработать правила регулирования движения, мусора и ресурсов в космическом пространстве, заявила РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.

Генеральная ассамблея ООН приняла 22 сентября 2024 года резолюцию, которой утвердила документ "Пакт во имя будущего", в котором, в том числе, подчеркивается, что на уровне комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях сегодня требуется обсуждение "разработки новых рамок для регулирования вопросов космического движения, космического мусора и космических ресурсов". Предполагается, что особое внимание данным вопросам будет уделено на конференции по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-IV) в 2027 году.

"Первоочередными целями (конференции – ред.) обозначены обсуждение безопасного и устойчивого исследования и использования космического пространства, ускорение разработки рамок или механизмов обмена информацией и координации действий с целью обеспечения безопасности и устойчивости в космосе, в частности в отношении: осведомленности об обстановке в космосе и космического движения, деятельности на Луне , космического мусора, космических ресурсов, долгосрочной устойчивости космической деятельности", - сказала Черных.

По оценке эксперта, отсутствие четких правил в обозначенных областях негативно скажется на будущем эффективном использовании космоса, так как увеличивающаяся нагрузка на низкую околоземную орбиту обуславливает необходимость правил передвижения в космическом пространстве, особенно на этапе вывода спутников на орбиту.

"Риски столкновений в космосе грозят еще большим увеличением космического мусора. Даже мелкие осколки космического мусора могут нанести серьезные повреждения функционирующим космическим аппаратам и особенно пилотируемых космическим станциям", - сказала Черных.

Кроме того, по ее словам, отсутствие детализированных правил освоения космических ресурсов, особенно природных ресурсов небесных тел, может привести к ситуации, когда несколько государств захотят осваивать один и тот же участок. Например, такая ситуация может произойти с Южным полюсом Луны, богатым водяным льдом, отметила она.

"С точки зрения милитаризации космического пространства особенно актуальным видится достижение договоренности государств в отношении запрета на использование в космосе обычных видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения", - подытожила Черных.