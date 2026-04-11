Эксперт рассказал, как избежать конфликтов при разделе космических ресурсов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отсутствие международно-правового режима использования космических ресурсов создает предпосылки для возникновения конфликтов, но традиционное стремление стран к "космическому" диалогу может помочь их избежать, заявила РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.

"В отсутствие международно-правового режима использования космических ресурсов такой сценарий вполне возможен, что приведет к международным конфликтам в борьбе за первенство. Однако стоит помнить, что в области осуществления космической деятельности всегда соперничество шло бок о бок с сотрудничеством", - сказала Черных.