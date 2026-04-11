08:07 11.04.2026
Эксперт рассказал, как избежать конфликтов при разделе космических ресурсов

Черных: стремление стран к космическому диалогу может помочь избежать конфликтов

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отсутствие международно-правового режима использования космических ресурсов создает предпосылки для возникновения конфликтов, но традиционное стремление стран к "космическому" диалогу может помочь их избежать, заявила РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.
"В отсутствие международно-правового режима использования космических ресурсов такой сценарий вполне возможен, что приведет к международным конфликтам в борьбе за первенство. Однако стоит помнить, что в области осуществления космической деятельности всегда соперничество шло бок о бок с сотрудничеством", - сказала Черных.
Она напомнила, что запуск первого спутника Земли СССР в 1957 году побудил международное сообщество на уровне ООН создать Комитет по использованию космического пространства в мирных целях в 1958 году сначала на временной основе, а с 1959 году - на постоянной. В дальнейшем этот комитет разработал основные международные договоры, посредством положений которых по сей день регулируется космическая деятельность.
"Сегодня активное обсуждение потенциального "раздела" космических ресурсов привело к тому, что в Комитете ООН по космосу государства обсуждают будущий международно-правовой режим исследования, использования и освоения космических ресурсов. Также при Комитете создана Инициативная группа по проведению консультаций о деятельности на Луне. Именно поэтому можно говорить о том, что международное сообщество все же больше готово к диалогу, чем к крупным международным конфликтам в сфере космической деятельности", - сказала эксперт.
Стремление стран к диалогу объясняется тем, что согласно международному космическому праву исследование и использование космического пространства является достоянием всего человечества, подытожила Черных.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
