Повар рассказал о застольях космонавтов
07:44 11.04.2026
Повар рассказал о застольях космонавтов

Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ужин для космонавтов - далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Ужин у космонавтов - не рядовой прием пищи, а настоящий праздник. Все дела закончены, заботы позади, можно расслабиться", - сказал он, отметив, что по этой причине на ужин космонавты всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором реально мечтают целый день.
Если экипаж международный, то ужин, по его словам, вообще часто превращается в веселое совместное застолье, когда с зарубежными коллегами организуется общий праздничный стол и все начинают обмениваться едой.
"Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они – наш творог с грецкими орехами", - заметил Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
