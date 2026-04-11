Куклачев объяснил, зачем одинокие женщины заводят кошек

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости объяснил, зачем одинокие женщины заводят кошек, отметив, что тем самым дамы продлевают себе жизнь, ведь кошки спасают одиноких людей своей любовью и нежностью.
"Когда у человека происходит несчастье, он становится одиноким, единственное существо, которое по-настоящему его любит - это кошечка. Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, чувствуют и спасают его, включая свою энергетическую силу", - сказал он.
Куклачев уверен, что одинокие женщины могут продлить себе жизнь с помощью кошек, так как животные обладают большой энергетической силой.
"Они (кошки - ред.) - экстрасенсы, они пронизывают своими токами, забирают отрицательные эмоции и все то, что вредит человеку. Кошки продлевают жизнь. Люди, которые так говорят, не понимают, что женщина, которая завела кошек, продлевает себе жизнь: она нашла верных существ, которые ее любят, дарят свое сердце, нежность, заботу и внимание", - отметил он.
Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).