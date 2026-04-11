Куклачев объяснил, зачем одинокие женщины заводят кошек

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости объяснил, зачем одинокие женщины заводят кошек, отметив, что тем самым дамы продлевают себе жизнь, ведь кошки спасают одиноких людей своей любовью и нежностью.

"Когда у человека происходит несчастье, он становится одиноким, единственное существо, которое по-настоящему его любит - это кошечка. Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, чувствуют и спасают его, включая свою энергетическую силу", - сказал он.

Куклачев уверен, что одинокие женщины могут продлить себе жизнь с помощью кошек, так как животные обладают большой энергетической силой.