Рейтинг@Mail.ru
Экс-дипломат назвал причину продолжения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 11.04.2026
Экс-дипломат назвал причину продолжения конфликта на Ближнем Востоке

Экс-дипломат Фриман: США не в состоянии сдержать агрессию Израиля против Ливана

Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается из-за неспособности Вашингтона сдержать агрессию Израиля против Ливана, таким мнением поделился с РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Конфликт продолжается из-за неспособности Соединенных Штатов обуздать израильскую агрессию в Ливане, как это предусмотрено Ираном в десяти пунктах (варианте соглашения, представленном Тегераном – ред.), которые, как предполагалось, должны были лечь в основу переговоров", - сказал Фриман.
По его мнению, договоренность о прекращении огня с Ираном "была составлена неуклюже и быстро сорвалась".
"Соединенные Штаты не консультировались ни с Израилем, ни со странами Персидского залива, когда соглашались на это "прекращение огня", и они не согласились с этим. Конфликт продолжает обостряться", - добавил Фриман.
В среду Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте, под обстрел попали центральные районы ливанской столицы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
В миреИзраильЛиванИранДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала