Экс-дипломат назвал причину продолжения конфликта на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается из-за неспособности Вашингтона сдержать агрессию Израиля против Ливана, таким мнением поделился с РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
По его мнению, договоренность о прекращении огня с Ираном "была составлена неуклюже и быстро сорвалась".
"Соединенные Штаты не консультировались ни с Израилем, ни со странами Персидского залива, когда соглашались на это "прекращение огня", и они не согласились с этим. Конфликт продолжает обостряться", - добавил Фриман.
В среду Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте, под обстрел попали центральные районы ливанской столицы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".