Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае - РИА Новости, 11.04.2026
10:51 11.04.2026
Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае

© РИА Новости / POOL | Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Посевная кампания в Краснодарском крае проходит хорошо, под озимыми находятся 1,8 миллиона гектаров, доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту России Владимиру Путину.
"Если говорить в целом, то посевная кампания проходит нормально, хорошо. Если говорить про озимые, у нас под озимыми 1 миллион 800 тысяч гектаров, всходы хорошие. Но у нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но, тем не менее, всходы хорошие, запас влаги в почве - больше метра. Это обещает хороший урожай. Что касается яровых, то мы уже 96% засеяли свеклой", - сказал Кондратьев на встрече с Путиным.
Глава Кубани отметил, что свекла является важной культурой для региона: в крае находятся 15 сахарных заводов. Он также отметил, что погода не позволяет увеличить посевы подсолнечника и кукурузы.
"Где-то 26% у нас подсолнечника и процентов семь кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь", - сказал Кондратьев.
Как добавил губернатор, со второй половины апреля в регионе планируется приступить к посеву риса. Посевная кампания яровых завершится к 1 мая, если позволит погода.
