"Вызов для всей цивилизации". Китай в очередной раз удивил весь мир

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавнее археологическое открытие на юго-западе Китая уже назвали революционным. У находок из Саньсиндуя, по словам специалистов, "внеземное происхождение". Впрочем, это древнее поселение не первый раз заставляет ученых задуматься: не пора ли переписать историю.

Сельская рутина

В 1929 году крестьянин из деревушки близ холма Саньсин в провинции Саньсиндуй рыл у себя на участке сточную канаву. Лопата уперлась во что-то твердое. Из земли показались "странные камни" зеленого цвета.

В последующие годы то же самое случалось по соседству. Полвека спустя этим заинтересовались археологи.

В 1986-м раскопали два гигантских котлована, сплошь заполненных всевозможными артефактами. Только в одном насчитали почти тысячу предметов — бронзовые сосуды, нефритовые статуэтки, изделия из золота, серебра, слоновой кости, много оружия.

Находки датировали XII-XI веками до нашей эры. Это было первой странностью — люди периода средней бронзы (эпохи, которой принадлежат артефакты) не могли создать ничего подобного.

Так, на территории ближайшего к холму археологического памятника той же эпохи — Цзиньша — тоже раскопали несколько бронзовых мастерских. Но там не было ничего подобного.

Впоследствии нашли еще с десяток ям-хранилищ. В некоторых были настоящие произведения искусства — в том числе отлитое из бронзы четырехметровое дерево, миниатюрные цветы из нефрита.

Рядом, в нескольких километрах, обнаружили руины города-крепости площадью около 17 квадратных километров. Строили его явно по плану — прямые улицы, кварталы. Похоже, в этом поселении бронзового века уже царила строгая социальная иерархия.

Такое невозможно представить

Саньсиндуй продолжает удивлять. В прошлом сезоне китайские специалисты расширили зону раскопок и нашли много небольших (всего десять сантиметров в длину) топориков с орнаментом. Первичный химический и радиоуглеродный анализ показал: изготовили их более пяти тысяч лет назад, на самой заре бронзового века.

"При более детальном исследовании выяснилось, что в топориках присутствует никель — 15-20 процентов", — отмечается в статье, опубликованной археологами.

Причем никель был равномерно распределен по каждому изделию (это установили посредством электронной микроскопии). Металлургия бронзового века на такое неспособна, подчеркивает один из руководителей экспедиции, профессор Сычуаньского университета Хайшао Ли.

Ученые предположили, что этот сплав — внеземного происхождения.

"Возможно, артефакты изготовили из остатков метеорита, упавшего на Землю тысячи лет назад", — говорит профессор Ли.

Еще один аргумент в пользу этой гипотезы — внутренняя структура топориков. В ней отчетливо видны "зерна феррита" — кристаллические образования, которые обычно возникают только при чрезвычайно медленном охлаждении металла в течение длительного времени.

Такое физически невозможно на Земле, а в космосе, где метеориты нагреваются и остывают миллионы лет, — вполне.

Перед учеными стоит еще одна задача: понять назначение "космических" топориков. В отличие от других металлических артефактов, найденных в поселении, они необычайно твердые. Не исключено, что их использовали при изготовлении бронзовых погребальных масок — еще одной визитной карточки провинции Саньсиндуй.

Таит свои секреты

Загадок у этого места и вправду хватает. Одна из них — тайна гибели древней культуры. Ранее были склонны винить во всем мощное наводнение. Однако летопись осадков это опровергла.

Ответ нашли все в тех же ямах с сокровищами. В нескольких из них артефакты были намеренно сломаны — будто их принесли в жертву. Эти котлованы вырыли приблизительно в то же время, когда исчезла культура Саньсиндуй, на рубеже IV-II веков до нашей эры.

Старший научный сотрудник Сычуаньского университета в Чэнду Няньнянь Фань с коллегами уверен: в тот же период в регионе произошло мощное землетрясение.

"В долине, где сейчас находятся остатки города-крепости, есть большая пойма, ограниченная очень высокими террасированными возвышенностями. Такую пойму вряд ли могла создать небольшая речка Миньцзян", — объяснил ученый.

Его команда утверждает, что тектонические изменения вызвали смещение речного русла. В результате поселения, расположенные ниже, ушли под воду, а Саньсиндуй накрыла суровая засуха. Об этом говорят и проанализированные геологические пробы той эпохи.