Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня
09:40 11.04.2026 (обновлено: 10:39 11.04.2026)
Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня

В Иерусалиме открыли двери храма Гроба Господня для верующих

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Двери храма Гроба Господня в Иерусалиме открыли для верующих перед чудом схождения Благодатного огня в Великую Субботу, передает корреспондент РИА Новости.
После того как они распахнулись, из здания вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Затем в святыню начали заходить паломники.
В храм уже прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит Благодатный огонь со Святой земли в Москву. Это традиция существует с 2003 года.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
РелигияИерусалимМоскваИисус ХристосПасхаРелигиозные праздникиФонд Андрея Первозванного
 
 
