Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Двери храма Гроба Господня в Иерусалиме открыли для верующих перед чудом схождения Благодатного огня в Великую Субботу, передает корреспондент РИА Новости.

После того как они распахнулись, из здания вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Затем в святыню начали заходить паломники.

В храм уже прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит Благодатный огонь со Святой земли в Москву. Это традиция существует с 2003 года.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос