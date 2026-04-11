Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

В Москве в храме Христа Спасителя проходит Пасхальное Богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Богослужение начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница, затем проходит крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".
После крестного хода совершается короткое богослужение — пасхальная заутреня. По ее окончании духовенство переодевается в красное облачение и совершает Божественную литургию.
В этом году Пасху, или Воскресение Христово, отмечают в Русской православной церкви 12 апреля. В этот день христиане вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.